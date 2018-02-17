В топе киберпреступлений в Молдове на первом месте - детское порно

Детское порно, попрание авторских прав и нарушение переписки - какие киберпреступления чаще всего совершают в Молдове?

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В 2017 году прокуроры Молдовы завели 113 дел по кибернетическим преступлениям.

Из числа этих дел 38 связаны с детской порнографией, 22 — с попранием права на частную жизнь, 13 — с разглашением тайны переписки.

Десять уголовных дел касаются информационных преступлений, семь — нарушения авторских и смежных прав, еще семь — нарушения прав на промышленную собственность, шесть — неавторизованного доступа к сетям и услугам телекоммуникаций, еще шесть — информационной лжи, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдовы.

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В 2017 году прокуроры передали в суд 37 уголовных дел, связанных с кибернетическими преступлениями, из которых 28, в частности, связаны с детской порнографией, 11 — с нарушением права на частную жизнь.

Суд вынес решения по 24 гражданам, из которых шестерых приговорили к тюремному заключению, девять человек получили условные сроки, четверо заплатят штраф, двоих лишили права занимать определенные должности, один потрудится бесплатно на благо государства, и еще двое были амнистированы.