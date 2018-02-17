Не поваляешь - не поешь: что делают с товарами в супермаркетах Кишинева

В столичных магазинах рыбу сперва роняют на пол, а потом "под шумок" в неотмытом виде складывают в холодильник, откуда ее берут покупатели.

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Житель Кишинева возмутился поведением работников одного из столичных супермаркетов, обвинив их в антисанитарии.

© East News/ Kate Holt Вор-акробат грабил магазины в Кишиневе

В видеоролике, размещенном в соцсетях, кишиневец Игорь Меленти рассказал и предоставил видео-доказательства того, как работники супермаркета уронили рыбу на пол, а затем клали ее, не помытую после соприкосновения с грязной поверхностью кафеля, в холодильник.

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Меленти поведал в своем посте, что после того, как он попытался вразумить работников магазина и потребовал присутствия администратора, охранник помещения постарался всячески помешать ему сделать видеозапись. Реакция подошедшей женщины-администратора также не отличалась адекватностью в вопросе прав потребителей, считает молодой человек.

Меленти рассказал на видео о том, что в Агентстве по защите прав потребителей на его запрос никак не отреагировали, кроме совета… опубликовать всю информацию в интернете. Что молодой человек и сделал.