Не поваляешь - не поешь: что делают с товарами в супермаркетах Кишинева

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Житель Кишинева возмутился поведением работников одного из столичных супермаркетов, обвинив их в антисанитарии.
В видеоролике, размещенном в соцсетях, кишиневец Игорь Меленти рассказал и предоставил видео-доказательства того, как работники супермаркета уронили рыбу на пол, а затем клали ее, не помытую после соприкосновения с грязной поверхностью кафеля, в холодильник.
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Меленти поведал в своем посте, что после того, как он попытался вразумить работников магазина и потребовал присутствия администратора, охранник помещения постарался всячески помешать ему сделать видеозапись. Реакция подошедшей женщины-администратора также не отличалась адекватностью в вопросе прав потребителей, считает молодой человек.
Меленти рассказал на видео о том, что в Агентстве по защите прав потребителей на его запрос никак не отреагировали, кроме совета… опубликовать всю информацию в интернете. Что молодой человек и сделал.