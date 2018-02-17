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Монумент Освобождение в центре Кишинева на площади Освобождения. Бронза, гранит, 1969 год. Скульпторы Л.И. Дубиновский, Н.М. Эпельбаум, архитекторы И.Н. Гриценко, А.Г. Колотовкин, А.И. Минаев.

Уходят лучшие люди страны, защищавшие и строившие Молдову

© Sputnik/ Яков Берлинер
Новости
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Тема:
Наследники великой Победы (207)
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Не стало участника битвы за Москву, храброго солдата Великой Отечественной войны и талантливого ученого Андрея Тимуша.

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Молдова простилась со старейшим академиком страны, участником Великой Отечественной войны, одним из создателей ТВ Молдовы Андреем Ивановичем Тимушем.

Андрей Тимуш уже долгое время был единственным ученым в Молдове, который также являлся и ветераном Великой Отечественной войны.

Как рассказал в соцсетях руководитель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, в июле 1941 года Андрей Тимуш был призван Дубоссарским военным комиссариатом и вместе с частями Красной армии с боями отступал до стен Москвы.

"Здесь, впервые в истории Второй мировой войны, непобедимому доселе вермахту был нанесен сокрушительный удар. Наш соотечественник внёс свой вклад в разгром немцев под Москвой", — отметил Петрович.

Из текста наградного листа на заместителя политрука 9-го отдельного саперного батальона 9-ой танковой дивизии 44-ой армии Западного фронта А.И.Тимуша мы узнаем следующее:

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"…30.8.1941 года с группой бойцов 45 суток охранял железнодорожный мост на реке Десна 7 км от станции Чобики Смоленской области, где т.Тимуш из своего пулемета уничтожил до 30 гитлеровцев. Затем по приказу командования, мост был взорван. В этом бою т.Тимуш был тяжело контужен.

30.12.1941 при взятии г.Калуги т.Тимуш был тяжело ранен в левую ногу. После ранения нога короче на 4 см. На своём счету имеет 43 уничтоженных фрица, два дзота взорвал. За образцовое выполнение боевых заданий от командования имеет три благодарности. Ныне инвалид войны II группы. Достоин правительственной награды — ордена Славы III степени".

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"После освобождения родной Молдавии израненного и бывалого воина оставили восстанавливать разрушенное войной народное хозяйство. С 1944 года и до последнего дня жизни Андрей Иванович служил нашей стране верой и правдой. В 1944 году в составе комиссии он принимал участие в сборе средств для танковой колонны "От трудящихся Молдавии". Тимуш был первым руководителем Комсомола Молдавии, он создавал молдавское телевидение, восстанавливал здание Политехнического института, затем способствовал созданию и становлению молдавской науки. Под его руководством защитилось около двух десятков докторов наук", — рассказал Петрович.

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По его словам, Андрей Тимуш является составителем энциклопедии о вине и виноградарстве СССР.

"Несмотря на тяжелые фронтовые ранения, которые не давали ему покоя всю послевоенную жизнь, капитан Тимуш не давал себе скидок и работал честно и благородно. Академика Тимуша провели в последний путь из здания родной Академии наук, построенной в том числе и благодаря его труду, и которой он отдал 70 лет своей жизни. Родина-мать и Солдат-освободитель на площади отдавали честь герою Великой Отечественной войны. Уходят лучшие люди нашей страны, защищавшие и строившие Молдову. Кто придёт к ним на смену?", — задает риторический вопрос Петрович.

Тема:
Наследники великой Победы (207)

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Теги:
боец, ветеран, ученый, солдат, красноармеец, память, Битва за Москву, Великая Отечественная война, Красная армия, Национальный Координационный Комитет "Победа", Андрей Тимуш, Алексей Петрович, Москва, СССР, Молдова
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