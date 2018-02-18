Криминальная Молдова: как прокуроры завершили 2017 год - статистика преступлений по стране

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. В 2017 году в Молдове было заведено и велось следствие по более, чем 57 тысячам уголовных дел, из которых около 26 тысяч были завершены.

© REUTERS/ Dado Ruvic Молдавские прокуроры в шоке - преступники удивили своей хитростью

Суду было передано более 15 тысяч уголовных дел о совершении 16,7 тысячи преступлений. Фигурантами этих дел стали более 17,6 тысячи человек.

Речь идет о 4,2 тысячи преступлений против собственности, более 1,2 тысячи нарушений ПДД, более 900 случаев незаконного оборота наркотиков, 890 случаях хулиганства, более 360 преступлениях против юстиции.

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Среди этих преступлений также — 183 акта насилия, 171 инцидент с нанесением тяжких телесных повреждений, 72 финансовых преступления, более 100 случаев контрабанды и 139 покушений на убийство.

Из числа этих случаев по 526 обвиняемые признали свою причастность к преступлениям.