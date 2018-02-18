Видео не для слабонервных – как в Кишиневе моют окна

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Шокирующее видео распространяется по соцсетям.
На записи видно, как женщина на пятом этаже жилого дома, открыв окно и шагнув на внешний подоконник,.. моет окна! Происходит это, заметьте, без страховки. Женщина же не замерла в какой-то одной позе — она меняет позиции, даже приседает, чтобы лучше достать тряпкой до долго немытых мест.
Оказалось, что это происходит в Кишиневе, на Малой малине. Вот такой бытовой риск для жизни. Не повторяйте этого, пожалейте своих родных — представьте, что это просто отрывок из захватывающего фильма.