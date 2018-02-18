Проституция и торговля детьми - топ преступлений в Молдове

Как в 2017 году прокуроры и судьи Молдовы поступали с сутенерами и прочими торговцами людьми, а также торговцами органами

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. По данным Генеральной прокуратуры, в Молдове в 2017 году было зарегистрировано 303 преступления, связанных с торговлей людьми. Это на 17 правонарушений подобного рода больше, чем в 2016 году.

Три девушки из Молдовы чуть не стали проститутками в Турции >>>

Если детализировать эту статистику, то в 2017 году было зафиксировано 122 преступления, связанных с незаконной эксплуатацией людей, 41 случай торговли детьми, 22 случая принудительного труда, 55 происшествия, связанных с проституцией, два — с "мафией нищих", шесть — с торговлей органами, 33 факта незаконной миграции и 20 случаев противозаконного вывоза детей из страны.

По этим происшествиям в суд в 2017 году было направлено 143 уголовных дела, по которым было вынесено 104 решения в отношении 157 человек.