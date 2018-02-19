Как молдаване переселились на Кубань

На днях в России издана книга "Цена земли. История молдаван в Краснодарском крае", автором которой является уроженка Кубани, этническая молдаванка, потомок молдавских переселенцев XIX века, гражданка России Валентина Симионел.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik, Евгений Паскарь. Издание этой книги – важное и уникальное событие для России и Молдовы, так как раскрывает реальные, удивительные и малоизвестные исторические перипетии части молдавского народа, которая волей судьбы переселилась из Молдовы на Кубань, гармонично влившись в российское общество, при этом не утратив свою самобытность и историческую память.

Валентина Симионел, объясняя причины, побудившие её написать книгу, затронула важнейшую тему – тему земли Родины, которая так актуальна сегодня для Республики Молдова.

"Документы, события и воспоминания людей представляют читателям возможность понять, какую цену имеет земля и чем за неё пришлось платить первым молдавским переселенцам, чем жертвовали ради нее люди в течение нескольких поколений", — пишет Симионел.

Это простое и одновременно очень глубокое замечание – мудрость, которая заставляет вздрагивать читателя.

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"Цена эта измеряется отнюдь не деньгами. Цена земли – это совокупность всех смыслов жизни, череда всех событий, происходивших на земле. События как приятных и обнадеживающих, так и крайне сложных и болезненных, как имеющих смысл, так и бессмысленных. Ведь история любого места, где селились молдаване (да и не только они, а все колонизаторы) в XIX веке, вращается вокруг земли", — подчеркивает автор.

В книге рассказывается о причинах и ходе переселения в Россию; приводятся ценнейшие исторические факты, документы, воспоминания переселенцев и их потомков; повествуется о жизни молдавских сел в Краснодарском крае, опубликованы чудесные рисунки, на которых изображены фрагменты быта молдаван, пейзажи и так далее.

Валентина Симионел пишет, "что знание истории во многом окажет нам, потомкам, всестороннюю помощь и поддержку. Это — точки опоры. Мост, соединяющий нас с прошлым и будущим. Мост, соединяющий нас с молдаванами всего мира".

Уверены, что прочтение книги станет не только делом увлекательным, но и полезным для всех любителей истории нашей страны и народа. Несколько экземпляров книги уже доставлены в Кишинев и будут переданы в библиотеки.