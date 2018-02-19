19:01 19 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-1°C
Прямой эфир
Поиск
книга Цена земли. История молдаван в Краснодарском крае

Как молдаване переселились на Кубань

Валентина Симионел
Новости
Получить короткую ссылку
8720

На днях в России издана книга "Цена земли. История молдаван в Краснодарском крае", автором которой является уроженка Кубани, этническая молдаванка, потомок молдавских переселенцев XIX века, гражданка России Валентина Симионел.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik, Евгений Паскарь. Издание этой книги – важное и уникальное событие для России и Молдовы, так как раскрывает реальные, удивительные и малоизвестные исторические перипетии части молдавского народа, которая волей судьбы переселилась из Молдовы на Кубань, гармонично влившись в российское общество, при этом не утратив свою самобытность и историческую память.

Валентина Симионел, объясняя причины, побудившие её написать книгу, затронула важнейшую тему – тему земли Родины, которая так актуальна сегодня для Республики Молдова.

Книга Молдавия и Россия. Исторические связи и сотрудничество. 1480-1818 гг.
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Ожившая история": молдо-российские отношения в фактах и документах

"Документы, события и воспоминания людей представляют читателям возможность понять, какую цену имеет земля и чем за неё пришлось платить первым молдавским переселенцам, чем жертвовали ради нее люди в течение нескольких поколений", — пишет Симионел.

Это простое и одновременно очень глубокое замечание – мудрость, которая заставляет вздрагивать читателя.

История Молдавии в фамилиях её граждан >>>

"Цена эта измеряется отнюдь не деньгами. Цена земли – это совокупность всех смыслов жизни, череда всех событий, происходивших на земле. События как приятных и обнадеживающих, так и крайне сложных и болезненных, как имеющих смысл, так и бессмысленных. Ведь история любого места, где селились молдаване (да и не только они, а все колонизаторы) в XIX веке,  вращается вокруг земли", — подчеркивает автор.

Panorama di Roma
© Sputnik/ Alexander Vilf
Французский профессор: молдавский язык – древнее латыни Цицерона

В книге рассказывается о причинах и ходе переселения в Россию; приводятся ценнейшие исторические факты, документы, воспоминания переселенцев и их потомков; повествуется о жизни молдавских сел в Краснодарском крае, опубликованы чудесные рисунки, на которых изображены фрагменты быта молдаван, пейзажи и так далее.

Валентина Симионел пишет, "что знание истории во многом окажет нам, потомкам, всестороннюю помощь и поддержку. Это — точки опоры. Мост, соединяющий нас с прошлым и будущим. Мост, соединяющий нас с молдаванами всего мира". 

Уверены, что прочтение книги станет не только делом увлекательным, но и полезным для всех любителей истории нашей страны и народа. Несколько экземпляров книги уже доставлены в Кишинев и будут переданы в библиотеки.

По теме

Молдаване в России – подробная карта
Ионицэ: массовую эмиграцию молдаван спровоцировал кризис 1998 года
Молдаванину запретили въезд на Украину из-за Георгиевской ленточки
Теги:
книга "Ценна земли. История молдаван в Краснодарском крае", Краснодарский край, история молдаван, молдаване в России, Кубань, книга, история, Валентина Симионел, Краснодарский край, Кубань, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Евро
    Кормить не будем!

    Странам Балтии, Польше, Венгрии и другим могут серьезно урезать финансирование аграрного сектора и структурных проектов после Brexit.

  • Литовская писательница Рута Ванагайте, архивное фото
    Больной вопрос

    Литовской писательнице вручили награду за книгу об участии литовцев в убийствах евреев во время Второй мировой войны, автор уже подверглась давлению и жесткой критике.

  • Михаил Нейжмаков
    На забор денег нет

    Эксперт объяснил, почему попытки Таллинна переложить на ЕС расходы на строительство забора на границе с Россией встречают вялый отклик у Брюсселя.

  • Урожай картофеля, архивное фото
    Накормим всех!

    Экспорт сельхозпродукции из Беларуси достиг 4,9 миллиардов долларов: поставки в ЕС выросли на четверть, но главный покупатель – по-прежнему Россия.

  • Грузинский международный биометрический паспорт
    Поехали!

    Глава МИД Грузии рассказал, сколько граждан республики воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом с марта 2017 года.

  • Дмитрий Сериков
    Место вакантно

    Президент Абхазии Рауль Хаджимба освободил Дмитрия Серикова от должности вице-премьера, министра финансов Абхазии.

  • Тойво Клаар, фото из архива
    Европейский гость

    Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Азербайджан. О цели визита – в материале Sputnik.

  • «Банк ВТБ (Армения)
    На нас напали!

    В Ереване совершено нападение на один из филиалов банка ВТБ: о деталях произошедшего Sputnik рассказал источник в кредитной организации.

  • Мигранты. Архивное фото
    Эпидемический порог

    В Центральной Азии и Восточной Европе наблюдается рост инфицирования ВИЧ. Как трудовая миграция влияет на распространение вируса в Казахстане?

  • Печатные издания Северной Осетии
    В обиду не дадим!

    Известные журналисты Северной Осетии встали на защиту уволенных руководителей государственных СМИ.

  • Евро
    Кормить не будем!

    Странам Балтии, Польше, Венгрии и другим могут серьезно урезать финансирование аграрного сектора и структурных проектов после Brexit.

  • Литовская писательница Рута Ванагайте, архивное фото
    Больной вопрос

    Литовской писательнице вручили награду за книгу об участии литовцев в убийствах евреев во время Второй мировой войны, автор уже подверглась давлению и жесткой критике.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Масленица
Масленица-2018: как ее отмечали в столице Молдовы
На льду Байкла устроили гонки на велосипедах, лыжах и коньках
Экстремальные гонки на льду Байкала на велосипедах, лыжах и коньках
Выборы президента России
Как в Молдове можно выбрать президента России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться