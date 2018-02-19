Гражданин Молдовы угрожал взорвать магазин в Петербурге

Мужчине не выплатили причитавшиеся, по его мнению, деньги, и он позвонил в ФСБ, угрожая взорвать магазин.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Гражданин Молдовы 43 лет угрожал взорвать магазин популярной в городе торговой сети.

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Мужчина работал в этом магазине, но был уволен и посчитал такое решение несправедливым. В частности, гражданин Молдовы заявил бывшим работодателям, что ему не выплатили выходное пособие, что является нарушением прав трудящихся.

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Как сообщают российские СМИ, мужчина позвонил на номер телефона доверия Управления Федеральной службы безопасности по Санкт Петербургу и изложил сотруднику ФСБ историю своих злоключений. Мигрант добавил, что намерен теперь взорвать магазин, в котором работал.

В магазин незамедлительно прибыли оперативные службы. Взрывчатые вещества в здании обнаружены не были, и поэтому эвакуации людей не потребовалось.

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