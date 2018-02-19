Гражданин Молдовы едва не убил собственного ребенка в Петербурге

В северной столице России задержали мужчину из Молдовы, который нанес телесные повреждения собственному сыну.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. В Санкт-Петербурге проводят проверку, связанную с физическим насилием над ребенком.

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Российские СМИ сообщают, что гражданин Молдовы 28 лет намеренно приложил руку своего малолетнего сына к раскаленной сковороде. Также мужчина избил мальчика. Инцидент произошел в воскресенье около шести утра по местному времени в квартире одного из домов в Красном Селе, пригороде Петербурга.

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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса России "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью".

Ребенок поступил в местную больницу с ожогами трех пальцев левой руки второй степени. У мальчика обнаружили ушиб мягких тканей ягодицы. В итоге ребенка отправили домой в удовлетворительном состоянии здоровья, назначив амбулаторное лечение.

Отец пострадавшего был доставлен для объяснений в местный отдел полиции, где его показания документируют сотрудники прокуратуры. Известно, что мужчина официально — безработный.

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"В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку деятельности субъектов профилактики, а также действиям законных представителей несовершеннолетнего. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.