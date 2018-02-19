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Кирилл Серебренников, архивное фото

Борис Гребещиков о фильме Серебренникова про Цоя: ложь от начала до конца

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
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Борис Гребенщиков и Андрей Тропилло раскритиковали сценарий фильма Кирилла Серебренникова "Лето" о Викторе Цое и Майке Науменко.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Сценарий фильма "Лето", запущенного в производство, но пока не завершенного режиссером Кириллом Серебренниковым, вызвал неоднозначную реакцию у представителей российской рок-сцены и тех, кто к ней причастен.

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О чем фильм

Сюжет кинокартины "Лето" якобы строится вокруг малоизвестных фактов из биографии лидера группы "Кино" Виктора Цоя, основателя группы "Зоопарк" Майка Науменко и его жены Натальи. Науменко и Цой — две, без прикрас, культовые фигуры советского, русского рока, и о каждом из них сложилось свое собственное мнение как в кругу близких, друзей и коллег, так и среди многочисленных фанатов, число которых неизменно пополняется представителями каждого следующего поколения жителей постсоветских стран. Серебренников анонсировал свою работу как фильм о любви — о любовном треугольнике на фоне летнего Ленинграда 80-х годов.

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Главные роли в фильме "Лето" сыграли корейский актер, родившийся в Германии, Тео Ю, лидер группы "Звери" Рома Зверь и актриса Ирина Старшенбаум.

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БГ: в сценарии всё — ложь!

Теперь же слово в прессе взяли те, кого по праву можно считать товарищами Цоя и Науменко "по цеху".

Музыкант Борис Гребенщиков считает, что этот фильм — "Ложь от начала до конца". БГ уверен, что "режиссер явно смошенничал", и вместо ленинградских рокеров, по сценарию, есть одни лишь современные московские хипстеры, которые умеют только "совокупляться за чужой счет".

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По данным российских СМИ, именно лидер "Аквариума" стал первым "консультантом", прочитавшим сценарий, который отправил ему продюсер "Лета" Илья Стюарт. БГ прочитал и тут же попросил, чтобы в картине не звучала его музыка и не упоминалось его имя. Вывод очевиден, Борису Борисовичу сценарий не понравился. Ни в первоначальном виде, ни в более поздней доработке.

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"Мастеру Бо", как его еще называют, действительно есть, что рассказать, а, главное — опровергнуть кого бы то ни было, кто соберется снимать, писать или рассказывать о Викторе Цое или Майке Науменко. Ведь в начале 1980-х тогда уже известный Гребенщиков одним из первых услышал выступление никому еще неизвестного Виктора Цоя. К взлету Майка на советской рок-сцене БГ также приложил руку.

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"Я читал сценарий, который они мне прислали. И я им сразу написал, что сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили совсем по-другому, у нас была совсем другая мотивация. Ни к Майку, ни к Цою, ни к Наташе, ни к кому-либо из нас этот сценарий не имеет никакого отношения. Человек, который писал этот сценарий, даже не был на этой планете, у него совсем другое в голове. Он не понимает, как люди могут жить так", — отметил Гребенщиков для СМИ.

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© Sputnik/ Илья Питалев
Звезда по имени Цой

Тропилло раскрыл карты

Ранее знаменитый питерский продюсер и рок-музыкант Андрей Тропилло, в неофициальной студии которого записывались "Аквариум", "Зоопарк", "Кино", "Алиса" и многие другие культовые группы, выложил в интернет обращение к Серебренникову, кстати, тоже не разрешив упоминать в фильме свое имя.

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"Я перемолвился парой словечек с Серебренниковым. Этого было достаточно, чтобы понять одно. Это человек абсолютно чуждый рок-культуре, ничего о ней не знающий, серый. Товарищ Серебренников взялся за тему, которую не знает. Цой у него гомосексуалист. Майк — непонятно кто", — заявил Тропилло.

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Теги:
байопик, рок-музыка, критика, кинематограф, кино, сценарий, фильм, Группа "Зоопарк", группа "Кино", Андрей Тропилло, Кирилл Серебренников, Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Виктор Цой, Ленинград, Россия
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