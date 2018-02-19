Россия снова подарит "Посольство мастерства" Молдове

В преддверии 23 февраля в Кишиневе пройдет концерт российских музыкантов и выставка, посвященная суворовским училищам.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Ко Дню защитника Отечества в Кишиневе состоится, ставший уже традиционным для нашей страны, концерт из серии "Посольство мастерства".

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Перед зрителями 21 февраля выступят молодые российские музыканты, лауреаты международных конкурсов — скрипач Леонид Железный и пианист Алексей Мельников. Концерт пройдет в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, а его организаторами выступают Российский центр науки и культуры в Молдове и Санкт-Петербургский дом музыки. Начало концерта — в 18.00, вход свободный.

Также в фойе филармонии будет открыта выставка Общественной организации "Кадетское братство РМ", сообщает пресс-служба Российского центра науки и культуры в Молдове.