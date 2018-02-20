Автомобиль заоблачной стоимости разбился в Кишиневе

Авария с участием двух автомобилей произошла на столичной улице Михая Витязула.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Авария произошла во вторник утром в Кишиневе, на улице Михая Витязула близ здания фабрики "Букурия".

Авария на улице Михай Витязул © Sputnik / Rodion Proca

Авария на улице Михай Витязул © Sputnik / Rodion Proca

Авария на улице Михай Витязул © Sputnik / Rodion Proca

Авария на улице Михай Витязул © Sputnik / Rodion Proca

Авария на улице Михай Витязул © Sputnik / Rodion Proca

Авария на улице Михай Витязул © Sputnik / Rodion Proca 1 / 6 © Sputnik / Rodion Proca Авария на улице Михай Витязул

Два автомобиля, столкнувшись, получили серьезные повреждения. Человеческих жертв, к счастью, нет.

Сотрудники полиции, выехавшие на месте ДТП, сообщили корреспонденту Sputnik о том, что автомобиль марки "Мерседес" по ходу движения затормозил, а ехавший сзади "Ягуар" с лейблом тест-драйва не успел вовремя остановиться и врезался в "Мерседес".

Водитель "Ягуара" признал свою вину в аварии.

На данный момент место ДТП очищается от следов происшествия.

Также вызвали пожарных, чтобы они отмыли асфальт от следов обильно пролитого машинного масла.

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Отметим, что по информации различных профильных интернет-ресурсов, рыночная цена "Ягуара" данной модели составляет около 50 тысяч долларов.