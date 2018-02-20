В Молдове заключенный продал виртуальное авто за реальные деньги

Заключенный тюрьмы в Леова и два его сообщника в Кишиневе обманным путем получили крупную сумму от жителя столицы.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Житель Кишинева 26 лет стал жертвой мошенника, который обманным путем получил от него 3000 евро, якобы для покупки автомобиля.

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Объявление о продаже авто потерпевший нашел в интернете и связался с предполагаемым продавцом по оставленному на сайте телефону. Оказалось, что "на том конце провода" беседу вел заключенный тюрьмы в Леова, который обещал продать машины марки BMW.

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Позже несостоявшийся покупатель встретился на проспекте Дачия с мужчиной 25 лет и женщиной 26 лет — сообщниками "сидельца" и передал им 3000 евро в обмен на… обещание пригнать желаемый автомобиль.

Злоумышленники были задержаны и признались, что имели разговор с 40-летним заключенным в тюрьме города Леова, который велел им быть в указанное время в указанном месте и забрать деньги у человека, который придет на встречу. Теперь всей банде грозит до шести лет тюрьмы.