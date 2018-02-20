Взят под стражу гражданин Молдовы, истязавший сына в Петербурге

История об изувере из Молдовы, намеренно сделавшего собственному ребенку ожог, получила продолжение.

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Житель Санкт-Петербурга, избивший своего семимесячного сына и прижегший ему руку раскаленной сковородой, был взят под стражу, сообщает пресс-служба городского управления следственного комитета, которую цитирует РИА Новости.

Уголовное дело было возбуждено по статьям "угроза убийством" и "истязание".

"Подозреваемому предъявлено обвинение, судом удовлетворено ходатайство следствия о заключении его под стражу", — сказано в сообщении следственного комитета.

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Ранее стало известно, что агрессор — официально безработный гражданин Молдовы 28 лет. Он намеренно приложил руку своего малолетнего сына к раскаленной сковороде. Инцидент произошел в воскресенье около шести утра по местному времени в квартире одного из домов в Красном Селе, пригороде Петербурга.

Ребенок поступил в местную больницу с ожогами трех пальцев левой руки второй степени. У мальчика обнаружили ушиб мягких тканей ягодицы. В итоге ребенка отправили домой в удовлетворительном состоянии здоровья, назначив амбулаторное лечение.