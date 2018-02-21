"Убийственная" свинина снова в Молдове, на этот раз - в Новых Аненах

На мясокомбинате в Новых Аненах хранилась свиная продукция без маркировки срока хранения и потребления.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Мясокомбинат в Новых Аненах хранил продукцию, игнорируя санитарные нормы.

© RIA Novosti. Igor Zarembo По Бухаресту ездит кровавое такси со свиной головой

Как сообщили в среду в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, инцидент был выявлен 16 февраля. Свыше 800 килограммов свиных костей, около 200 килограммов свиного жира, более 500 килограммов свиных ног, 30 килограммов полуфабрикатов лежали на складах предприятия без маркировки с указанием даты изготовления и срока хранения.

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Все это "добро", по закону, уничтожат. Общая стоимость этого товара — свыше 23,5 тысяч леев.

Виновные должны будут заплатить штраф до 15 тысяч леев.