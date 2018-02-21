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Вспышка африканской чумы свиней

"Убийственная" свинина снова в Молдове, на этот раз - в Новых Аненах

© Sputnik/ Константин Чалабов
Новости
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На мясокомбинате в Новых Аненах хранилась свиная продукция без маркировки срока хранения и потребления.

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Мясокомбинат в Новых Аненах хранил продукцию, игнорируя санитарные нормы.

Свиньи
© RIA Novosti. Igor Zarembo
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Как сообщили в среду в Генеральном инспекторате полиции Молдовы, инцидент был выявлен 16 февраля. Свыше 800 килограммов свиных костей, около 200 килограммов свиного жира, более 500 килограммов свиных ног, 30 килограммов полуфабрикатов лежали на складах предприятия без маркировки с указанием даты изготовления и срока хранения.

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Все это "добро", по закону, уничтожат. Общая стоимость этого товара — свыше 23,5 тысяч леев.

Виновные должны будут заплатить штраф до 15 тысяч леев.

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Теги:
свинина, мясо, Новые Анены
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