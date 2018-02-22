СМИ: гражданку Молдовы, поставлявшую секс-рабынь в Турцию, отправят домой

Женщина из Молдовы задержана в России по подозрению в отправке своей соотечественницы в секс-рабство в Турцию.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Гражданку Молдовы, обвиняемую в торговле людьми, экстрадируют на родину. На данный момент женщина находится под стражей в российском Выборге.

По данным опубликованной в четверг информации российских СМИ, срок задержания женщины был продлен местным судом.

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Следствие установило, что в феврале 2010 года обвиняемая и ряд других лиц, действуя сообща, вошли в доверие к жительнице Молдовы. У той оказалось весьма тяжелое материальное положение. Злоумышленники предложили ей, якобы, работу в Турции.

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Женщине оформили все документы для отъезда и нахождения за рубежом. Но по прибытии в Турцию ее отправили в некий клуб, где отобрали паспорт и под угрозой физической расправы заставляли оказывать интимные услуги клиентам. Все это продолжалось до июня 2010 года.

Предполагаемая вербовщица была задержана на территории Выборгского района Ленинградской области России. Заместитель генерального прокурора России уже удовлетворил запрос Молдовы о выдаче разыскиваемой для привлечения к уголовной ответственности за вербовку людей.