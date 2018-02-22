Детская преступность в Молдове: прокуроры представили цифры и факты

Число преступлений с участием детей и подростков в Молдове снизилось, однако проблема, увы, не "уходит в историю", считают в генпрокуратуре страны.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. В 2017 году число инициированных уголовных дел в отношении несовершеннолетних составило 798, тогда как в 2016 году было заведено 1290 досье.

Об этом сообщили журналистам в четверг в Генеральной прокуратуре Молдовы.

В течение 2017 года задержали 42 несовершеннолетних, 31 подросток помещен под арест.

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Дети и подростки в 2017 году стали фигурантами 555 уголовных дел, связанных с кражами, 8 дел, заведенных по факту разбойного нападения, и 52 делопроизводств о грабежах.

По факту же мелких краж полиция составила в течение года 71 протокол.

В 2017 году было завершено 738 уголовных дел, и 540 переданы в суд.

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Отмечается 111 случаев рецидива преступлений, совершенных детьми и подростками.

В качестве обстоятельств, негативно влияющих на детскую преступность, пресс-служба генпрокуратуры называет оставление детей без присмотра родителей, снижение роли семи в воспитании и образовании ребенка, увеличение числа социально-уязвимых семей, недостаток социальных механизмов и работы социальных служб в деле заботы о детях.