Криминальная Молдова: кто, кого и почему чаще всего избивает

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Количество преступления с применением насилия в Молдове снова растет.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, в 2017 году прокуроры рассмотрели 639 инцидента, связанных с насилием, в 2016 году — 622, в 2015 году — 633, а в 2014 — 663 жалобы.

Что сделали прокуроры

Что касается непосредственно 2017 года, то в этот период было возбуждено 103 уголовных дела в связи со случаями насилия. Из этого числа восемь дел касаются физической агрессии в отношении военнослужащих, 10 — пыток, а 85 — попустительства медиков, приведшего к ухудшению состояния больных.

Где обычно бьют

Еще несколько деталей. В 2017 году на улице и в других общественных местах было совершено 47 случаев насилия, в полицейских участках и зданиях инспекторатов — 17, в пенитенциарных учреждениях — восемь, столько же — в домах и квартирах жертв, в школах, детсадах, колледжах и вузах — 10, и четыре случая — в психиатрических больницах.

Чего хотят агрессоры

В 2017 году в 30 случаях насилия агрессоры хотели "наказать" своих жертв. В шести случаях чрезмерное применение силы было допущено при задержании подозреваемых. Девять раз людей били с целью добыть сведения. Просто из-за неумения сдерживать эмоции было избито 46 человек. В целях дискриминации побои и увечья получили 12 человек. А сколько таких случаев еще неизвестно полиции!

Какие травмы чаще всего наносят

В 71 случае агрессоры повредили руки и ноги своих жертв, в 11-ти — были нанесены порезы острыми предметами, в четырех инцидентах оказывалось еще и психологическое давление. Трех жертв агрессии лишали свободы перемещения. Еще в двух случаях жертв сначала обездвиживали, а затем принимались избивать.

© Photo: Public relations center of Federal Security Service Потенциального насильника из Молдовы схватили на Украине

Самые нервные профессии

Зафиксировано 20 случаев насилия со стороны следователей, еще 20 — со стороны полицейских Национального инспектората патрулирования. Карабинеры и сотрудники Пограничной полиции применили неоправданное насилие в 16 случаях, сотрудники Департамента пенитенциарных учреждений — девять раз, военные — восемь, представители дидактического корпуса — семь, медицинские работники — четыре, другие лица с публичной ответственностью — три, охранники и дружинники — 15.

Участь фигурантов дел

В суд в 2017 году было передано 34 уголовных дела по факту насилия, что на три меньше, чем в 2016 году. По 10 обвиняемым был вынесен оправдательный приговор, трех человек посадили в тюрьму, один заплатил штраф, пять дел было прекращено.