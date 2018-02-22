Кокаин на границе Молдовы: первый за 2018 год "улов" Пограничной полиции

Гражданин Румынии пытался провезти кокаин в Молдову, но был задержан.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Впервые в 2018 году была пресечена попытка поставки наркотиков, и удалось это сотрудникам Пограничной полиции МВД Молдовы.

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Немногим более четырех граммов кокаина обнаружили в вещах гражданина Румынии на молдо-румынской границе, на КПП "Леушень". Дилеру 32 года, он — житель Констанцы. Мужчина пытался въехать в Молдову, будучи за рулем автомобиля модели Audi Q 5. Линию контроля документов он решил не проходить, но автомобильные маневры не остались без внимания пограничников. Затем последовала детальная проверка авто и личных вещей водителя.

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Выяснилось также, что мужчина находится под воздействием наркотиков.

Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.