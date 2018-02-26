Тюрьма не учит: жительница Кишинева второй раз попалась на сутенерстве

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Женщина 27 лет была задержана в Кишиневе по подозрению в сутенерстве.

Подозреваемая — жительница Кишинева. Ранее ее судили за аналогичные преступления. Теперь же за ее новыми "схемами" наблюдали на протяжении января-февраля 2018 года. Установлено, что женщина завербовала четырех девушек в возрасте от 19 до 24 лет, поселила их в квартиру на Рышкановке и заставляла ублажать клиентов, которые обращались за утехами, как правило, прочитав размещенные сутенершей объявления в соцсетях.

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В момент получения денег женщина была задержана, о чем сообщила в понедельник пресс-служба Кишиневского инспектората полиции. Позже полицейские провели обыск в притоне и на дому у подозреваемой. Там нашли 121 тысячу леев, 220 евро и 100 долларов, а также 17 мобильных телефонов, по которым сутенерша общалась с потенциальными клиентами своего "заведения".

Теперь ей грозит до семи лет тюрьмы.