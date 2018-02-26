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Житель Молдовы попался на экзотической контрабанде в Домодедово

© Sputnik/ Евгений Биятов
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Запрещенный в России снюс пытался провести в Москву из Швеции гражданин Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Гражданин Молдовы и гражданин России, прилетевшие в российскую столицу из Швеции, были задержаны в московском аэропорту Домодедово — у мужчин нашли почти 4 тысячи пачек со снюсом — нюхательным табаком.

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Согласно опубликованным в понедельник данным российских СМИ, оба мужчины летели рейсом Мюнхен-Стокгольм-Москва.

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Общая стоимость табачных изделий составила более 800 тысяч рублей (более 14 тысяч долларов). Действия пассажиров подпадают под статью Уголовного кодекса России — "Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий". За это предусмотрен штраф до миллиона рублей.

Кстати, снюс запрещен не только в России, но и по всему Евросоюзу, кроме Швеции, откуда нарушители, судя по всему и привезли свой товар. Однако некоторые ученые считают, что употребление жевательного табака заметно снижает количество курильщиков.

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Теги:
жевательный табак, снюс, груз, рейс, аэропорт, контрабанда, запрет, пограничники, таможня, граница, задержание, Мюнхен, Стокгольм, Домодедово, Швеция, Москва, Молдова, Россия
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