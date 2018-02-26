Стипендии правительства: как оценены достижения лучших студентов Молдовы

Узнайте, каков объем высших и номинальных стипендий от правительства Молдовы, получаемых в единичных случаях.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Студенты молдавского медуниверситета Мария Гарабаджиу, докторант третьего года по специальности ревматология, и Дойна Фоса, докторант третьего года по хирургии, получили высшую стипендию (2,5 тысячи леев) правительства Молдовы.

© Sputnik/ Варвара Гертье Молдова закупит у Беларуси новую медицинскую аппаратуру

В 2018 году кабмин постановил выдавать лучшим студентам Молдовы семь высших стипендий и шесть номинальных стипендий (две тысячи леев).

Центр Россиеведения в Кишиневе — новые возможности для студентов Молдовы >>>

В конкурсе принял участие 21 студент-докторант из шести вузов. Достижения молодых людей оценивали пять групп экспертов в различных научных сферах, сообщили в понедельник в пресс-службе Государственного университета медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану.