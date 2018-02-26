Сколько денег получат победители-спортсмены Молдовы в 2018 году

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Национальный чемпионат университетов Молдовы стартовал в Кишиневе, в спортивном комплексе Государственного университета медицины и фармации имени Николая Тестемицану.

В церемонии открытия приняли участие представители руководства Минобразования, культуры и исследований, Национального олимпийского и спортивного комитета, председатели спортивных федераций и ректоры вузов.

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Председатель Федерации университетского спорта Молдовы Вячеслав Манолаки подчеркнул, что нынешний год в стране — Год Штефана Великого. Он пожелал участникам состязаний победы и успехов на спортивном поприще.

Как подчеркнул участвовавший в церемонии открытия президент Молдовы Игорь Додон, победители, спортсмены-студенты получат денежные премии: 200 тысяч леев за первое место, 150 тысяч — за второе и 100 тысяч за третье. Особо отличившиеся будут удостоены государственных наград — Ордена республики, звания "Om Emerit"и медали "Meritul Civic".

По словам главы государства, в 2018 году планируется строительство около 100 спортивных комплексов по всей стране, сообщили в понедельник в пресс-службе медуниверситета.

В соревнованиях примут участие около трех тысяч студентов — представители медуниверситета, Технического университета, Полицейской академии имени Штефана Великого, Государственного университета физкультуры и спорта, Экономической академии, Аграрного университета, Педагогического университета имени Иона Крянгэ, Бельцкого госуниверситета имени Алеко Руссо, Свободного международного университета (УЛИМ), Военной академии имени Александра Доброго, Института международных отношений, Кооперативно-коммерческого университета, Комратского госуниверситета.

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В течение 2018 года победители 20 национальных студенческих чемпионатов примут участие в шести международных соревнованиях подготовительных этапов перед Всемирной универсиадой 2019 года, которая пройдет в Неаполе.