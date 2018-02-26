Пограничная собака Лео нашла пропавшего в Молдове мальчика

Ребенок 11 лет решил скрыться от родителей, чтобы его не наказывали, но мальчика нашли близ границы Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Мальчик 11 лет не захотел, чтобы родители наказывали его за провинность и сбежал из дома. Ребенка обнаружили сотрудники Пограничной полиции МВД Молдовы.

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Мальчик живет в селе Лопатник Единецкого района. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Погранполиции, он сбежал от родителей аккурат на 23 февраля. Отец ребенка обратился за помощью к сотрудникам органов правопорядка, сообщив, что не мог дождаться сына вот уже несколько часов.

Пропавшего мальчишку нашли на трассе, соединяющей село Лопатник и Единцы. В поисках участвовала служебная собака по кличке Лео.