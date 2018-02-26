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Мэрцишор-2018: кто из мировых звезд приедет в Кишинев

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Организаторы постарались учесть вкусы любой публики. Любителей ретро-музыки ждет концерт с участием Африка Симона и группы "Самоцветы".

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Новые для Молдовы имена и уникальные голоса сможет услышать молдавская публика в рамках музыкального фестиваля "Мэрцишор-2018". Всего в республике будет организовано 54 концерта, 26 из которых — за пределами Кишинева, заявила журналистам министр просвещения, культуры и исследований Моника Бабук.

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Традиционно несколько концертов состоятся в Тирасполе. Кроме того, два мероприятия впервые пройдут в румынских Яссах.

Во время открытия фестиваля, на сцене Национального Дворца имени Николая Сулака выступит несколько дуэтов. Например, вместе споют звезды мировой оперы, уроженцы Молдовы Валентина Нафорница и Андрей Желиховский. Настоящим сюрпризом станет отдельный концерт Академического Ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. Как отметил директор Национального Дворца, за 27 лет независимости республики этот коллектив ни разу не выступал на молдавской сцене.

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Третьего марта зрителей приглашают на романтический концерт аргентинского танца с элементами для возрастной группы 18+. Его представит профессиональная труппа из Буэнос-Айреса. Молдавские артисты тоже постарались привнести новизну в фестиваль "Мэрцишор". Ансамбль "Жок" представит обновленную программу. А оркестр "Лэутары" подготовил концерт под названием "Lautarii alt fel", во время которого на сцене выступят 75 артистов.

Мэрцишор
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Девятого марта на сцене Национальной Филармонии с концертом классической музыки выступят именитые российские музыканты — дирижер Игорь Вербицкий (Воронеж) и пианист Александр Маслов (Санкт-Петербург). Помимо выступлений традиционных симфонических оркестров в Национальной филармонии состоится редкое для Молдовы событие. Артисты из Китая исполнят монгольские мотивы в технике горлового пения, характерного только для определенного региона этой страны. Отдельный концерт в Органном зале даст грузинский мужской хор, который так же славится уникальным пением, внесенным в список ЮНЕСКО.

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Первого марта Национальный театр Оперы и Балета откроет "Мэрцишор" премьерным спектаклем этого сезона "Тайный брак" на музыку итальянского композитора Доменика Чимарозы и поставленного в жанре опера-буффа. Девятого марта на этой же концертной площадке выступят звезды оперы: наша соотечественница Ольга Бусуйок и испанский тенор Сельсо Альбело.

В нынешнем году "Мэрцишор" отправится в турне по европейским городам. В рамках фестиваля с концертами в пяти столицах побывает "Alex Calancea Band". В Париже и Мадриде состоится концерт исполнителя джазовой музыки Вали Богяна.

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Теги:
песни, танцы, спектакль, гастроли, опера, фестиваль, Мэрцишор, ансамбль "Жок", Тирасполь, Яссы, Молдова, Кишинев
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