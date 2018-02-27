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Гороскоп и знаки зодиака

Смотри в оба – астрологический прогноз на март 2018 года

CC0 / Pixabay / PIRO4D
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Астрологический прогноз на март 2018 года от звездоведа Стеллиума Аспектуса

Три главных астрономических и астрологических события произойдут в марте и все — в один день: Весеннее равноденствие, Астрономический и Астрологический Новый год — это будет 20 марта, когда Солнце зайдет в знак Овна.

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Оставляем все ненужное для нашей внутренней, духовной жизни до 19 марта, а с 20-го начинаем новую жизнь — стержень которой — духовность. Тем более, что все совпадает с началом космической весны. А весной, как правило, мы просыпаемся от зимней спячки, ощущаем прилив сил и приступаем к реализации наших планов. Первый камень в фундамент этих планов заложите 31 марта после 20:00. 14-й лунный день — самый лучший день для начинаний. Не обязательно делать что-то физически, главное, чтобы вы выстроили мысленно все ваши действия.

Раз уж мы начали с дней, несущие позитив, то продолжим в этом же ключе. 15 марта носит символ Лотоса, день трансформации души. Выбросьте из вашего внутреннего мира все страхи, недовольства, зависть, агрессию и заполните его любовью, добротой и милосердием.

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Учтем и не очень хорошую энергетику фаз Луны. 17 марта — Новолуние, ничего нового не начинать, за руль не садиться и следить за здоровьем. В эту фазу очень сильно падает иммунитет.

2, 31 марта нас ожидают Полнолуния. Дни травмоопасны. Максимум осторожности за рулем и при роботе с острыми, колющими инструментами, когда даже маленькая царапина может дать обильное кровотечение.

В марте начинается серия периодов Ретроградного Меркурия. Первый с 23 марта по 15 апреля. Что нежелательно в этот период:

— новые начинания,

— поездки,

— переезды, покупки жилплощади, дорогостоящих вещей,

— регистрация фирм, устройство на новую работу.

В этот период выходят из строя мобильные телефоны и компьютеры. В документы вкрадываются ошибки.

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Пометьте себе и напряженные сатанинские Лунные дни, когда в воздухе витают микробы обмана, искушения и разных магических атак. Вот они: 15-й лунный день, который начинается 1 марта в 17:01 и заканчивается 2-го в 18:18; 19-й лунный день начинается 4 марта в 20:47 и заканчивается 5 марта в 21:56. Самый напряженный лунный день — 29-й начинается 16 марта в 5:02 и заканчивается 17 марта в 6:28.

Не сатанинские дни, но не очень приятные: 23 лунный день, который начинается 10 марта в 23:02 и заканчивается 11 марта в 3:48, его символ "крокодил с перьями", и название такое говорит само за себя. В 26-й лунный день под символами "Жаба" и "болото" рекомендуется больше молчать, так как пустая болтовня лишает человека жизненной энергии. Он приходится на 13 марта и начинается в 4:29, заканчивается 14 марта в 5:04.

Далее… смотрим на наш астрологический светофор. 5, 6, 7 горит красный свет. Луна в Скорпионе советует нам не покупать нового из одежды и обуви и не одевать в эти дни обнов, так как покупки будут не удачными.

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А удачными будут следующие действия: генеральная уборка, косметические процедуры и все что требует усидчивости и скрупулезности. Они приходятся на 1, 29, 30 марта.

Мужчины, не пропустите зеленый свет светофора для покупки и ремонта автомобиля и другой техники 8, 9, 18, 19 марта.

Все электротовары и электронную технику приобретаем 13, 14 марта.

А женщины желательно чтобы они пометили себе дни "красоты". 28, 29 идем к косметологу, а 30-го парикмахеру, прокалываем уши.

Предсказатель и астролог Мишель Нострадамус
CC0 / Wikipedia / César de Notre-Dame
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Папы и мамы, бабушки и дедушки звезды пытаются вам помочь в воспитании ваших детей и внуков отведя пару дней для более тесного с ними контакта. Это 24, 25 марта, как раз суббота и воскресенье. Все ваши воспитательные меры дадут прекрасные результаты.

Естественно, что 8 марта Космос не упускает из виду. День обещает быть с точки зрения энергетики прекрасным. Луна будет проходить знак Стрельца — не сидите дома. Если погода позволит оправляйтесь в мини-экскурсии, походы. А самым лучшим подарком для своих любимых женщин — путевки на летний отдых.

В начале месяца геомагнитный фон будет немного жестковат, но к концу месяца он выровняется. Эта информация будет полезной для тех, кто метеозависим.

Добра и Света вам желаю!

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Теги:
ретроградный Меркурий, лунное затмение, астрологический прогноз, астропрогноз, солнечное затмение, гороскоп, астролог, предсказания, звезды
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