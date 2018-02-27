Важная информация для граждан Молдовы, проживающих в Канаде

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Важная информация для граждан Молдовы, которые постоянно проживают в Канаде.

© AP Photo / Toby Talbot Эксперт: мигранты из Молдовы активно уезжают в Канаду и США

По сообщению посольства РМ в этой стране, начиная с 1 марта 2018 года, предварительная запись на получение консульских услуг в городе Монреале будет вестись по телефону консульского отдела Посольства Республики Молдова — 613 695 6168.

Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии РМ в Канаде.

Запись по телефону введена в рамках программы "Посольство становится ближе к тебе". Этот проект был запущен Министерством иностранных дел в 2008 году. Цель программы – облегчить доступ граждан Молдовы за рубежом к консульским услугам и к помощи посольств РМ.