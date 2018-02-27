14:00 27 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-10°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Канадский флаг

Важная информация для граждан Молдовы, проживающих в Канаде

CC BY 2.0 / Victor To / Canadian Flag
Новости
Получить короткую ссылку
97 0 0

Посольство РМ облегчает порядок записи на предоставление консульских услуг в Монреале.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. Важная информация для граждан Молдовы, которые постоянно проживают в Канаде.

Serviciul vamal al Canadei
© AP Photo / Toby Talbot
Эксперт: мигранты из Молдовы активно уезжают в Канаду и США

По сообщению посольства РМ в этой стране, начиная с 1 марта 2018 года, предварительная запись на получение консульских услуг в городе Монреале будет вестись по телефону консульского отдела Посольства Республики Молдова — 613 695 6168.

Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии РМ в Канаде.

Запись по телефону введена в рамках программы "Посольство становится ближе к тебе". Этот проект был запущен Министерством иностранных дел в 2008 году. Цель программы – облегчить доступ граждан Молдовы за рубежом к консульским услугам и к помощи посольств РМ.

По теме

Эксперт: по этим правилам молдавских мигрантов будут впускать в Россию
Экономика за счет трудовых мигрантов: сколько денег поступило в Молдову
Современное рабство, или как работают мигранты в Италии
Теги:
посольство Молдовы, молдавские мигранты, консульство, Канада, Молдова, Политика
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Школьники на уроке
    Сам такой!

    Представитель Латвии в ОБСЕ Эдвин Шноре назвал российские заявления по поводу дискриминации русскоязычных в Латвии ложными.

  • Молоток судьи и Фемида
    За НАТО ответили

    Трем литовским общественным деятелям, выступавшим против НАТО и введения евро и обвиненным в антигосударственной деятельности, вынесли приговор.

  • Внеочередные учебные военные сборы в Эстонии
    Призыв к насилию

    Эстонский правозащитный центр сообщил, что в одной из частей Сил обороны Эстонии солдат призывали петь песню, в которой героизируется убийство русских.

  • Боевое дежурство пограничников
    Русские не сдаются!

    Белорусские пограничники задержали двух граждан России, которые после 16 попыток выехать в Евросоюз легально решились на нарушение границы.

  • Пожар на продуктово-вещевом рынке в центре Тбилиси
    Этот рынок в огне

    Пожар на рынке в Тбилиси уничтожил около трех тысяч квадратных метров торговых площадей. Пожарные бились с огнем восемь часов.

  • Сбор в мимозы в селе Пшап.
    Мимоза на экспорт

    Более 250 тонн мимозы намерена экспортировать Абхазия в текущем году. Первые тридцать тонн уже отправлены в Россию.

  • Аждар Агаев
    Русский стиль

    Председатель Образовательного совета Азербайджана рассказал о причинах увеличения интереса к русскому языку в азербайджанских школах.

  • Паспортно-визовое управление Полиции РА
    Хочу в Европу

    Политического убежища в Чехии в минувшем году попросили 129 граждан Армении. В тройке лидеров по запросам также украинцы и грузины.

  • Школьники младших классов, архивное фото
    Остановка "Латиница"

    Внедрение нулевых классов в казахстанских школах по единой программе в связи с введением латиницы предлагается перенести с 2019 на 2020 год.

  • Новые памятные банкноты достоинством в 2 тысячи сомов, представленные НБКР. Архивное фото
    Денежная краса

    Банкнота номиналом 2000 сомов стала победителем конкурса "Лучшая региональная банкнота 2018 года" среди стран Центральной и Восточной Европы и СНГ.

  • Президент РТ Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, архивное фото
    На контроле

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично следит за подготовкой к визиту в Душанбе лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева.

  • Самолет авиакомпании Utair
    На замок

    Авиакомпания "ЮТэйр" планирует закрыть представительство в Узбекистане, которое было организована в республике в 2012 году.

  • Офис Sputnik Южная Осетия
    "Лица добра"

    Sputnik Южная Осетия и фонд "Подари крылья" в преддверии 8 марта объявили о старте благотворительной акции "Лица добра".

  • Школьники на уроке
    Сам такой!

    Представитель Латвии в ОБСЕ Эдвин Шноре назвал российские заявления по поводу дискриминации русскоязычных в Латвии ложными.

  • Молоток судьи и Фемида
    За НАТО ответили

    Трем литовским общественным деятелям, выступавшим против НАТО и введения евро и обвиненным в антигосударственной деятельности, вынесли приговор.

Новости

Все новости
Все новости




Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Участники церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
Олимпийские Игры в Пхенчхане объявлены закрытыми
В Кишиневе наградили лучших виноделов
В Кишиневе наградили лучших виноделов
Гербы крупных городов Молдовы
Занимательная история: гербы городов Молдовы


Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться