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Алина Зотя

Алина Зотя взбудоражила интернет своей шубой, ее оценивают в тысячи евро

© Sputnik/ Miroslav Rotari
Новости
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Гламурная шубка депутата парламента стала предметом обсуждения в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. На какие доходы "звезда интернета", депутат парламентской фракции Либеральной партии Алина Зотя приобретает люксовую одежду и почему носит мех, хотя заявляет о себе, как о защитнике животных? Эти вопросы взволновали пользователей интернета после того, как в социальной сети Facebook появились фото депутата в роскошной шубке. 

В Кишиневе такие шубы стоят от 1500 евро, в самой простой "комплектации", уверяют пользователи. Многих шокировало, что депутат парламента позволяет себе хвастаться роскошными нарядами в то время как "у нас в Молдове люди едва не помирают от бедности и недоедания".

Комментаторов возмутил и тот факт, что шубка сделана из натурального меха, хотя Алина Зотя заявляет о себе как о стороннице защиты флоры и фауны. В частности, недавно Зотя выступила с резким демаршем в парламенте, требуя привлечь к ответственности виновных в вырубке нескольких деревьев возле здания законодательного органа.

"Однако она выглядит вполне счастливой в одежде, для которой потребовалось зарезать не меньше 60 зверьков", — ядовито замечают пользователи Facebook. 

Судя по внешнему виду на фото, шуба, которую носит Алина Зотя, может быть изготовлена из шкурок голубой норки — зверьков с мехом голубого окраса, выведенных на фермах Европы и США.

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Теги:
голубая норка, депутат парламента, шуба, скандал, Алина Зотя, Молдова
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