Актеры театра "С улицы Роз" снялись в "Истории Молдовы"

Третья часть фильма "История Молдовы" будет посвящена периоду от первых лет пребывания Бессарабии в составе Российской империи и вплоть до наших дней.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Артист Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" Яков Грибиненко разместил в соцсетях фотографии со съемок третьей части документально-художественного фильма "История Молдовы".

Третья часть ленты посвящена периоду от 1812 года по наше время.

Судя по снимкам, Грибиненко, а также другие актеры прославленной труппы Юрия Хармелина, в числе которых Аэлита Хлопотова, Елена Тендель и Евгений Богнибов приняли участие в создании эпизода, посвященного депортациям советского периода. На фотографиях одни участники съемок — в гражданской одежде 40-х-50-х годов ХХ века, а другие — в форме военнослужащих Красной армии. Снимки сделаны на железнодорожных путях, где находятся товарные вагоны.