В Турцию можно будет поехать по удостоверению личности гражданина Молдовы

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Граждане Молдовы смогут пересекать границу Турции на основании удостоверения личности, а граждане Турции — посещать Молдову по аналогичному документу. Как ожидается, это решение будет принято по итогам соответствующих переговоров между правительствами двух стран.

Новые пункты, которые предстоит внести в Соглашение о взаимной отмене виз, дают право на пребывание граждан Молдовы в Турции на тот же период, что и в случае въезда в страну по заграничному паспорту, сообщает пресс-служба Правительства РМ.

Однако для долгосрочного пребывания на более чем 90 дней, а также при въезде на территорию Турции для учебы или работы в любом случае потребуется получить въездную визу.