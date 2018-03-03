Посол России в Молдове поздравил женщин с наступающим 8 Марта

Глава российской дипмиссии в Молдове обратился к представительницам прекрасного пола с поздравительным посланием в преддверии Международного женского дня.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. В редакцию Sputnik Молдова поступил текст поздравления с Международным женским днем от имени посла России в Молдове Фарита Мухаметшина.

Милые дамы, дорогие матери, жены и сестры!

Примите мои сердечные поздравления с наступающим весенним праздником — Международным женским днём!

Во все века Женщина оставалась символом любви, душевной нежности и теплоты, принося в мир радость, гармонию и спокойствие. Во многом благодаря женской мудрости и терпению, стойкости и оптимизму продолжается род человеческий на земле.

От всей души желаю Вам душевной теплоты, заботы близких и семейного счастья. Пусть сбудутся все Ваши надежды и мечты!

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Фарит МУХАМЕТШИН