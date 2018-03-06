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Лихачи и автохамы: почему вечные проблемы Кишинева не тают вместе со снегом

© Sputnik/ Rodion Proca
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Штрафы полиции в отношении автомобилистов-нарушителей действенны, но это не панацея - ни один полицейский не в состоянии решить проблемы парковок в столице.

КИШИНЕВ, 5 мар — Sputnik, Нику Гончар. В Кишиневе есть проблемы непреходящие — те, которые решать нужно срочно, но нет на это ни денег, ни в хорошем смысле слова административной воли.

Александр Чолак
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Потому что далеко не все хорошие специалисты в области городской архитектуры уехали на ПМЖ за рубеж. Есть еще и рабочие руки, готовые за достойный оклад приводить столицу в порядок.

Эксперимент СтопХам: тротуары Кишинева против инвалидных колясок >>>

А проблемы живут и "здравствуют". И одна из них — отсутствие достаточного количества парковок с учетом роста числа автомобилей. Кроме нехватки паркингов среди автомобилистов Кишинева царит и нехватка совести — своих железных скакунов многие водители ставят там, где им заблагорассудится, игнорируя как других автомобилистов, так и пешеходов.

Вот лишь несколько свежих примеров.

Для начала — смежный спектр нарушений, а именно — примеры лихачества на дорогах и их последствия.

А это пример работы светофоров в центре столицы, причем на том же перекрестке, где произошло ДТП, показанное на более раннем видео. Желтый свет горит лишь несколько секунд, не давая водителям время для маневра, а пешеходам — время перейти дорогу.

Ну а теперь — к нашей "любимой" теме. Итак, улица Каля Ешилор.

Улица Студенческая.

Проспект Дачия и автомобиль в номерами МВД на тротуаре.

Улица Мелестиу — тротуар для машин, проезжая часть — для мам с колясками.

Улица Алба-Юлия — та же картина.

Лидер общественного движения "СтопХам" Молдова Александр Чолак считает, что Отсутствие необходимого количества парковок — общая проблема городов Молдовы и стран Западной Европы, однако в случае наших западных соседей менталитет не позволяет оставлять автомобиль в неположенном месте.

ТЭЦ
© Sputnik/ Евгений Панасенко
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Частичное решение этой проблемы в Молдове собеседник видит в том, чтобы полиция штрафовала нарушителей каждый раз при новом случае попрания ПДД. Ведь, если человек получит пять штрафов подряд, то он задумается над тем, нужно ли ему шестое взыскание. А то происходит, как в глупой комедии, сетует правозащитник, — получил водитель штраф за незаконную парковку вчера, а сегодня его машина все равно стоит на том же месте.

В Кишиневе две беды — дураки и парковки >>>

Чолак привел недавний пример — частично отремонтировали тротуары на проспекте Штефан чел Маре, там есть строго отведенные парковочные места, а водители ставят авто прямо на… велосипедной дорожке, считая ее границей между пешеходной частью и местом парковки.

"Поэтому мы, движение СтопХам, наверное, и нужны — чтобы разъяснять людям некоторые аспекты ПДД. Молдавскому СтопХаму уже пять лет, и полиция знает, что мы всегда ведем себя крайне вежливо. Поэтому, когда дело доходит до вызова наряда, то представители закона всегда тщательно разбирают случай, анализируя нашу аргументацию. Как правило, после этого водителя штрафуют, причем, оправданно", — заключил Чолак.

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Теги:
автохамы, хамы, пешеходы, парковки, штрафы, автомобили, водители, полиция, СтопХам в Молдове, Александр Чолак, Кишинев
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