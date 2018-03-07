Бывшая проститутка из Молдовы напала с ножом на пенсионерку в Калининграде

Не желая обременять своего сожителя оплатой за жилье женщина пришла домой к хозяйке, несколько раз ударила ее ножом и ограбила.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Гражданка Молдовы задержана в Калининграде по подозрению в нападении на местную жительницу 84 лет и нанесении ей тяжких телесных повреждений.

Как сообщают в среду российские СМИ, задержанная была судима за имущественное преступление. Также известно, что она занималась проституцией.

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Напала она на пенсионерку, которая требовала оплату за квартиру у сожителя задержанной.

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Пожилая женщина сдавала в аренду одну из двух принадлежащих ей квартир. Последними квартирантами оказались двое граждан Молдовы. Позже они подселили туда еще троих своих знакомых, один из которых привел с собой сожительницу.

Третьего марта хозяйка квартиры пришла к жильцам требовать долг за аренду. Дверь открыла та самая гражданка Молдовы, обругала пожилую женщину и выставила её за дверь.

А во вторник утром она сама явилась на квартиру к пенсионерке, несколько раз ударила ее ножом в область груди, затем забрала кошелёк, мобильный телефон и скрылась.

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Жертву нападения госпитализировали в реанимацию Калининградской областной больницы. У пострадавшей из-за оказавшихся глубокими ножевых ранений поражены внутренние органы. Состояние ее врачи оценивают как тяжелое.

В понедельник подозреваемую задержали, и она уже призналась в содеянном.