Страсти на таможне: как КПП в Молдове не работал девять дней

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Таможенный пункт "Сорока" возобновил работу после девятидневной паузы, сообщили в среду в Таможенной службе страны.
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Этот речной пункт пропуска приостановил деятельность 26 февраля из-за морозов, которые привели к ледоставу на Днестре.
"Таможенный пункт "Сорока" возобновил деятельность и сейчас работает в нормальном режиме", — сообщили в Таможенной службе.
По той же причине продолжается приостановка деятельности КПП "Косэуць".
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Он перестал работать с 27 февраля.