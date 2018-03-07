Страсти на таможне: как КПП в Молдове не работал девять дней

Таможенная служба сообщила, что пункт пропуска "Сорока", наконец, стал работать в нормальном режиме.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Таможенный пункт "Сорока" возобновил работу после девятидневной паузы, сообщили в среду в Таможенной службе страны.

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Этот речной пункт пропуска приостановил деятельность 26 февраля из-за морозов, которые привели к ледоставу на Днестре.

"Таможенный пункт "Сорока" возобновил деятельность и сейчас работает в нормальном режиме", — сообщили в Таможенной службе.

По той же причине продолжается приостановка деятельности КПП "Косэуць".

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Он перестал работать с 27 февраля.