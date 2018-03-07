Битва за гражданство: когда Татьяна Новикова вернется в Молдову

Советник президента Молдовы рассказал о примерных сроках разрешения проблемы Татьяны Новиковой из Приднестровья, ставшей бездомной в России.

КИШИНЕВ, 7 мар — Sputnik. Жительница Приднестровья Татьяна Новикова, четыре года жившая на улицах Москвы, ожидает получения внутреннего паспорта России, после чего где-то в течение месяца-полутора должна получить загранпаспорт этой страны.

© Sputnik/ Anar Mustafayev Процесс пошел: Татьяна Новикова из Приднестровья восстанавливает документы

После этого Татьяна сможет вернуться в Молдову и получить паспорт этой страны, заявил советник президента РМ Максим Лебединский, которого цитирует RT.

По словам Лебединского Новикова проживала в Молдове с 1980 года, но с момента обретения республикой независимости не обращалась в профильные органы за получением молдавского паспорта.

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"Татьяна Новикова ранее имела российское гражданство и российский паспорт, на основе которого и выехала из Тирасполя на территорию Российской Федерации. Она должна получить законный документ, который позволит ей пересечь границу. После этого, когда она вернётся домой в Тирасполь, мы сможем начать процедуру документации её в качестве гражданки Республики Молдова", — отметил Лебединский.

Историю жительницы Приднестровья Татьяны Новиковой рассказала москвичка Наталья Чевалкова, которая недавно встретила эту женщину на улице и услышала рассказ обо всех ее злоключениях.

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