Активисты Приднестровья призвали ради футбола остановить бойню животных

Накануне чемпионата мира по футболу, впервые проводимого в России, активисты объединились и провели каждый в своей стране акции протеста для того, чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных животных.

ТИРАСПОЛЬ, 8 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе перед консульством России прошла акция протеста против негуманных средств решения проблемы безнадзорных животных в городах Российской Федерации. © Sputnik / Miroslav Rotari Собаке, которая может остаться без обеих лап, хотят сделать коляску

Подобные пикеты проводились раньше в разных городах России и за ее пределами. Активисты таким образом пытаются привлечь внимание к проблемам беспризорных животных накануне грандиозного события — чемпионата мира по футболу ФИФА, который впервые будет проведен в России летом 2018 года.

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Как рассказал корреспонденту Sputnik один из организаторов акции Дмитрий Белоусов, мероприятие прошло успешно, и задача по привлечению внимания российских представителей в Приднестровье была выполнена.

"Из консульства выходил атташе, интересовался причинами и целями пикета. Я выразил позицию, что есть проблема с бездомными животными, она долгие годы не решалась и тем более в преддверии чемпионата она не решается как должно. Атташе с пониманием выслушал и сказал, что никаких возражений против акции не имеет. Более того, обещал посодействовать, если из-за акции возникнут проблемы с правоохранительными органами", — отметил Белоусов.

Этот пикет стал первым мероприятием недавно появившегося в Приднестровье отделения российской организации "Альянс защитников животных". © Sputnik / Miroslav Rotari Скандал в "Некрополе для животных" - что сказали в полиции

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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Ранее сообщалось, что организационный комитет "Россия-2018" и министерство спорта намерены обязать все регионы-участники чемпионата мира по футболу построить приюты-передержки для бездомных животных. В четырех из одиннадцати городов они уже появились – в Калининграде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Саранске.