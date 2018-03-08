Смертоносный груз пытался ввести в Молдову иностранец

Украинские пограничники задержали своего соотечественника за попытку провоза в Молдову радиоактивных приборов.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. В Кучургане, на пограничном пункте, в четверг был задержан гражданин Украины, пытавшийся ввести в Молдову радиоактивные предметы в большом количестве.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Дело о контрабанде в Молдову радиоактивных материалов передано в суд

По данным Пограничной службы Украины, мужчина намеревался попасть в Молдову с сотней радиоактивных компасов. Груз был обнаружен в автомобиле молдавской регистрации.

Мужчина заявил пограничникам, что вез посылки, полученные в Одессе.

Радиоактивный фон приборов превышал допустимую норму в 10 раз.

Компасы были изъяты, а о случившемся проинформировали украинскую полицию и местные власти.