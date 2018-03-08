Красавицы в погонах: сотрудницы Пограничной полиции всегда на посту

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Молдавская граница всегда находится под надежной охраной Пограничной полиции республики.

И если некоторые все еще придерживаются мнения о том, что на такой ответственной службе трудятся исключительно представители сильной половины человечества, то, конечно, это стереотип — в Погранполиции Молдовы трудятся и женщины. Нежные и хрупкие, обаятельные и мудрые, они исполняют профессиональный долг наравне с мужчинами.

Sputnik представляет подборку самых красивых девушек в погонах, которые работают в Пограничной полиции Молдовы. И, конечно же, мы поздравляем очаровательных сотрудников органов правопорядка с Международным женским днем!

Пресс-тур Пограничной полиции МВД Молдовы для представителей СМИ>>>