КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik, Нику Гончар. За подготовкой к праздникам и освещением событий сиюминутной важности мы забываем о датах, явлениях и людях, благодаря которым сегодня живем на этом свете.

На днях, шестого марта, исполнилось 105 лет со дня рождения Трижды Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина.

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""Внимание, в небе Покрышкин!", — так в годы Великой Отечественной предупреждали нацистские службы воздушного наблюдения своих лётчиков о том, что против них в бой идет Александр Иванович Покрышкин. Его "Аэрокобру" фашисты знали "в лицо", доподлинно владели и информацией о советском лeтчике-асе", — рассказал корреспонденту Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа" поисковик Алексей Петрович.

Многие помнят о том, что войну Покрышкин встретил в именно в Молдове, был он тогда замкомандира эскадрильи.

"Двадцать шестого июня 1941 года Покрышкин вогнал в землю свою первую вражескую авиамашину. От берегов Прута до берегов Шпрее, через все крупные сражения Великой Отечественной войны с боями прошел отважный летчик, сбив, по официальным данным, 59 самолетов врага", — отметил Петрович.

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Он добавил, что в 1944 году судьба забросила Покрышкина в места, где для него начиналась война, в Молдову.

"Покрышкин первый в СССР стал Трижды Героем Советского Союза. После войны маршал Покрышкин неоднократно бывал в Молдавии. А в 1966 году ему было присвоено звание Почётного гражданина города Бельцы", — заключил Петрович.