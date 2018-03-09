Молдаване в Италии – секреты расселения

Как свидетельствует статистика, большая часть молдавских граждан, выезжающих на ПМЖ или работу заграницу, предпочитают две страны: Россию и Италию. Такой выбор во многом объясняется культурно-историческими факторами. С одной стороны, знанием русского языка, с другой, — схожестью родственных молдавского и итальянского языков и, соответственно, быстрым изучением итальянского молдаванами. Существуют и другие причины выбора нашими соотечественниками страны проживания или работы. Возможно, многих тянет в Италию генетическая память о древней родине.

© Sputnik/ Alexey Kudenko Современное рабство, или как работают мигранты в Италии

Недавно молдавский географ Дорин Лозовану представил подробную карту расселения молдаван в Италии под названием "Italy.Moldovan citizens residents by provinces" ("Италия. Граждане Молдовы, проживающие по провинциям, 2016"). На этой карте указаны все регионы Италии, проживающие здесь граждане Молдовы и их профессиональный статус.

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Согласно представленным данным, наибольшее количество наших соотечественников в Италии проживает в экономически благополучных северной части и в центре страны. Наибольшее количество молдаван осели в Риме (почти 13 тысяч человек). В северных регионах наибольшее количество молдаван проживает в Падуе (более 11 тысяч) и Венеции (около 9 тысяч); в Парме, Милане, Торино (около восьми тысяч в каждом из указанных городов).

Чуть больше 65% наших мигрантов работают. Около 10% молдаван в Италии ищут работу. Почти 13% безработных. Основная сфера деятельности – сфера услуг. Впрочем, подробно изучить карту вы можете самостоятельно.