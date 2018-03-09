Рост населения Кишинева остановился

По данным недавно опубликованного Национальным бюро статистики ежегодника "Кишинэу в цифрах", количество жителей столицы Молдовы выросло менее чем 0,1% по сравнению с предыдущим 2016 годом, что является самым низким показателем за последние пять лет. В 2017 году население Кишинева без пригородов составило 779 тысяч шестьсот человек. При этом сократилось количество горожан во всех районах столицы, кроме Рышкановки, где количество жителей выросло почти на четыре тысячи. А в Центре незначительно.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как исчезает старый Кишинев: исторический центр разрушают прямо на глазах 24

Первым по численности населения стал сектор Ботаника (171,9 тысяч жителей), далее следуют: Рышкановка (143,5), Чеканы (118,1), Буюканы (110) и Центр (95,7).

Население пригородов увеличилось лишь на сто человек, что оказалось статистической погрешностью, но все-таки свидетельствует о демографических проблемах в стране. Всего в пригородах насчитали 77,3 тысяч жителей.

Таким образом, в Кишиневе с пригородами в 2017 году насчитывалось 856 тысяч девятьсот жителей.