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загар

К чему приводит загар в солярии

© Sputnik/ Alexey Malgavko
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Всемирная Организация Здравоохранения предупреждает, что солярии смертельно опасны для человека.

Наступила весна, скоро начинается сезон отпусков, для многих это, прежде всего, путешествие на море или океан. Однако соблазн воспользоваться солярием перед поездкой на морское побережье, чтобы не выглядеть «белой вороной» на пляже, может привести к печальным последствиям. Загар в солярии сопряжен с высоким риском заполучить букет проблем для собственного здоровья. Процедуры в солярии особенно опасны для белокожих граждан.

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По сведениям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) солярии создают риск для каждого человека. В первую очередь для молодежи со светлой кожей. Каждый год в результате использования соляриев около десяти тысяч человек заболевают меланомой и 450 000 человек заболевают другими видами рака кожи.

Поэтому, прежде чем посетить солярий, необходимо проконсультироваться с врачом. На представленной инфографике ВОЗ вы можете узнать о рисках заболеваний, среди которых рак, катаракта, ослабление иммунной системы и другие.

Чем опасен загар в солярии. Источник ВОЗ.
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Чем опасен загар в солярии. Источник ВОЗ.

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Теги:
ВОЗ, солярий, загар, здоровье, рак, отдых
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