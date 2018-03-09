К чему приводит загар в солярии

Наступила весна, скоро начинается сезон отпусков, для многих это, прежде всего, путешествие на море или океан. Однако соблазн воспользоваться солярием перед поездкой на морское побережье, чтобы не выглядеть «белой вороной» на пляже, может привести к печальным последствиям. Загар в солярии сопряжен с высоким риском заполучить букет проблем для собственного здоровья. Процедуры в солярии особенно опасны для белокожих граждан.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Отдых на природе бережет здоровье

По сведениям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) солярии создают риск для каждого человека. В первую очередь для молодежи со светлой кожей. Каждый год в результате использования соляриев около десяти тысяч человек заболевают меланомой и 450 000 человек заболевают другими видами рака кожи.

Поэтому, прежде чем посетить солярий, необходимо проконсультироваться с врачом. На представленной инфографике ВОЗ вы можете узнать о рисках заболеваний, среди которых рак, катаракта, ослабление иммунной системы и другие.