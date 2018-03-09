Сколько надо спать, чтобы хорошо себя чувствовать

Учитывая напряженный ритм современной жизни и испытываемый многими на работе и дома стресс, здоровый сон – это важнейшая составляющая нашего здоровья. Согласно статистике, около трети людей спит намного меньше положенного, а многие и вовсе страдают от бессонницы. Возможно ли подготовиться к хорошему сну? Конечно, слишком много факторов, которые влияют на наш мозг и определяют наше самочувствие. Однако мы можем сделать многое для того, чтобы улучшить качество сна. Также важно знать его продолжительность.

© Sputnik/ Nicolai Kibich Здоровый сон: как победить бессонницу

Ориентиром в определении необходимого времени сна, может служить таблица, опубликованная National Sleep Foundation, которая демонстрирует возрастную шкалу оптимальной продолжительности сна.

Для того, чтобы быстрее уснуть, необходимо довести до минимума контакт с различными гаджетами. Также стоит отказаться от позднего приема пищи и алкоголя в больших количествах. Лучший способ правильной организации своего сна — выработать привычку ложиться спать и вставать в одно и тоже время.

Неожиданное открытие: сон приносит прибыль >>>

От того всыпаетесь вы или нет, зависит не только ваше настроение, но и заряд бодрости на весь день. А каждый удачный сон делает вашу жизнь значительно счастливее и продолжительнее.