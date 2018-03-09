Вторая жизнь Алешинского рынка: где теперь искать знаменитый базар

Оказывается этот знаменитый районный базарчик переехал всего на один квартал от предыдущего места на Рышкановке.

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Несмотря на то, что Алешинский рынок на Рышкановке всегда считался самым дорогим, в народе его любили: там можно было найти свежие фрукты и овощи, мясо, рыбу, молочные продукты. Но мало кто знает, что этот баразчик не "умер", а продолжает жить своей, обновленной жизнью. Правда, теперь уже в торговом центре "Союз". Фактически Алешинский рынок переехал на один квартал от предыдущего места на Рышкановке.

Правда, работают теперь торговые агенты по новым правилам, они обязаны оформлять свои точки на базе действующей авторизации торгового центра, а не рынка. И теперь у всех продавцов должны быть кассовые аппараты.

Общая площадь, которую занимает теперь рынок, составляет 500 кв.м. И называется он "Agro Bazar-2018", хотя многие кишиневцы по старинке называют его Алешинским рынком. Рынок работает с 9.00 до 20.00.