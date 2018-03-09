Опубликованы карты загрязнения воздуха в Кишиневе

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Как отмечалось молдавскими экологами, из-за переизбытка автомобилей в столице Молдовы, качество окружающей среды значительно ухудшилось за последние годы. В заявлениях экспертов также подчеркивалось и отсутствие качественного мониторинга за состоянием окружающей городской среды.

Кишинев – экологи заволновались >>>

По мнению председателя общественной организации "Viitorul Verde" Дмитрия Ариона, отсутствие объективных данных о состоянии окружающей среды препятствует адекватной реакции общества по этой исключительно важной проблеме для горожан. Озабоченность экологов подтверждается и опубликованной информацией государственных структур.

Государственная гидрометеорологическая служба (ГГС) опубликовала карты загрязнения атмосферного воздуха Кишинева и пригородов, а также, соответственно, экологически благоприятных и неблагоприятных зон муниципия Кишинев, начиная с 2013 года.

Эти карты, созданные Центром Исследований и ГИС на основе работ Центра мониторинга качества атмосферного воздуха и радиоактивности окружающей среды, представляют собой совокупность карт, отражающих уровень загрязнения приземного слоя атмосферы в зависимости от времени года.

Опубликованные карты свидетельствуют о резком ухудшении экологического состояния города. Высокий уровень загрязнения отмечен во всех районах Кишинева. Очень высокий уровень зафиксирован в центральной части столицы. Подробнее ознакомиться с картами можно по этой ссылке.