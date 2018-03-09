На смену теплым денькам вновь придет похолодание в Молдову

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КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Молдову несколько дней будет согревать весеннее солнышко. По данным Государственной гидрометеорологической службы, 9 марта в республике максимальная температура воздуха днем будет колебаться: от + 9 в северных районах, до + 13 градусов в южных. Дождь, облачно.

Ночью в северных районах РМ ожидаются заморозки до минус 2 градусов. В центральных районах около нуля, до + 2 С. В южных районах Молдовы ночью столбик термометра достигнет +3 С.

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В субботу и воскресенье ожидается ещё большее потепление, местами воздух прогреется днем до + 16 (Кагул и др.) градусов. В Кишиневе, Бендерах и Тирасполе в эти дни ожидается около + 14 С. На севере страны (Бельцы, Бричаны, Окница, Сороки и др.) + 10.. +12 С.

Предположительно начиная с ночи вторника 13 марта на среду 14 марта температура воздуха в Молдове начнет снижаться. Минимальные температуры днем ожидаются на севере страны — до + 4 С.