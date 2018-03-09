Появился "убийца" смартфонов

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Мучительные размышления о том, покупать новый айфон или другой смартфон, можно прекратить. Не торопитесь тратить деньги на покупку последних моделей гаджетов связи. Возможно, это преувеличение, однако, очевидно, что мы являемся свидетелями нового технологического скачка – ученые испытывают принципиально новый гаджет с фантастическими возможностями, у которого пока нет даже официального названия.

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Новое средство связи представляет собой двунаправленный, т.е. работающий и на приём, и на передачу, эффектор квант-кубитового поля, и обладает уникальными характеристиками, — сообщают российские СМИ.

Среди особых возможностей – кодировка данных в квантовых состояниях фотонов. Прослушка "квантфона", записи ваших разговоров или другой информации со стороны – невозможны. Скорость передачи данных – две тысячи миллиардов Кбит в секунду (2 000 Тбод), что на несколько порядков превосходит самые быстрые действующие на сегодняшний день сети.

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"Квантфону" не нужны ретрансляторы и прочие элементы современных сотовых сетей. Таким образом, человечество стоит на пороге очередной технологической революции, которая кардинально изменит привычный нам мир.