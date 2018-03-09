Врачи запретили Ольге Бузовой выходить на сцену

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Популярная российская певица рассказала на своей странице в Instagram, что врачи запретили ей выходить на сцену. "Несмотря на сильную боль в ноге и запрет врачей вообще выходить на сцену, мы сегодня отыграли два спектакля. Я счастлива была провести этот день с вами! Я сделала все, что смогла. Спасибо вам за подарки и море цветов", — написала Бузова.

Пока не известно, по какой именно причине врачи запретили выступать Ольге Бузовой. Она также призналась, что собирается продолжить свой тур и едет выступать Реутово.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 8, 2018 в 11:32 PST



