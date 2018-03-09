Встреча Лаврова и Тиллерсона не состоялась

КИШИНЕВ, 9 мар – Sputnik. Ожидавшаяся в Аддис-Абебе встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона не состоялась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

Ажиотаж вокруг возможной встречи Тиллерсона и Лаврова в Эфиопии, где они оба были в четверг, возник из-за заявлений госдепартамента о том, что запрос о такой встрече от российской стороны не поступал.

Между тем, посольство РФ в США сообщило, что запрос о встреч был направлен еще 2 марта.

По словам Лаврова, Тиллерсон сам предлагал найти удобное время и место для встречи, после того как не состоялась встреча в Нью-Йорке на полях заседания СБ ООН, и соответствующее предложение было передано, когда стало известно, что их графики пересекаются в Эфиопии.