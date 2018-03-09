Ксения Дели изменилась до неузнаваемости

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik. Проживающая в Лос-Анджелесе Ксения Дели опубликовала в соцсетях фотографию, на которой она с подругами позирует после тренировки в фитнес-центре. Однако сразу определить, кто именно из девушек на фотоснимке Ксения Дели, — затруднительно. Определенно можно сказать лишь то, что занятия спортом творят чудеса с фигурой.

Ксения продолжает радовать своих поклонников и бывших соотечественников своим внешним видом и упорной работой, при этом находя время на публикацию своих снимков в Instagram.

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Ксения стала моделью в 18 лет. Сейчас она работает с агентством Elite Model Management в Калифорнии и Флориде. В 2012 году Ксения появилась на обложке Playboy. В 2015 году она снялась в клипе Джастина Бибера. В июне 2016 года вышла замуж за 62-летнего египетского миллиардера Оссаму Фати Рабаха аль-Шарифа. Недавно Ксения Дели принимала участие в очередном выпуске шоу "Секретный миллионер" в Краснодаре.